Ihr Ruf als Einkaufsmeile hat ja zuletzt ein paar Kratzer abbekommen, stehen doch neuerdings in der Grazer Herrengasse einige Flächen leer. So ist nicht nur der frühere Shop von Yves Rocher nach wie vor verwaist, auch das „Spitzhaus“ – einst die Heimat von Stiefelkönig –, wartet nach dem Leider-doch-nicht-Einzug von Palmers gar seit sechs Jahren auf einen neuen Mieter. Nun fuhr der nächste Umzugswagen vor: Görtz, erst Ende 2023 in die Fußstapfen von Salamander getreten, hat die Filiale in der Herrengasse 7 wieder geschlossen. Fortan konzentriert man sich wieder auf den angestammten Bereich bei Kastner&Öhler. Indes startet zumindest die geschlossene Douglas-Filiale in der Mitte der Herrengasse neu durch: „Sehen Wutscher“ hat ja ein Auge auf diese Flächen geworfen, mit Anfang August verlässt der Optiker dann die angestammten Räume ein paar Meter weiter und übersiedelt.