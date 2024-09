Viele Blumenfreunde pilgerten zuletzt nach Eichkögl in die Südoststeiermark: Hier hat Margrit de Colle mit „Vom Hügel“ eine Bioblumenlandwirtschaft aufgezogen, die auch für Veranstaltungen und Brunch immer beliebter wurde. Die gute Nachricht: Vom Hügel wird jetzt auch zum „Vom Fuße des Schloßbergs“, denn De Colle hat die Räumlichkeiten von Tash Living in der Hofgasse übernommen. Das aber nicht alleine: „Der Schritt nach Graz ist gleichzeitig ein Schritt in die nächste Generation“, schreibt sie auf Instagram: „Meine Kinder und ich freuen uns sehr, euch ab sofort in der Hofgasse begrüßen zu dürfen!“ Maria (19) und Marco (21) studieren beide in Graz und hätten sich mehr Nachhaltigkeit, Kreativität und Handwerk in der Innenstadt gewünscht, ist auf der Homepage zu lesen – dafür sorgen sie nun selbst.

In der Hofgasse hatten sich Natascha Galler und ihr Mann Alexander nach fast zehn Jahren entschlossen, ihren Design- und Geschenkeladen (der davor am Glacis zu finden war) in neue Hände zu geben und neue Wege zu gehen. Die Familie De Colle hat bereits diese Woche im fliegenden Wechsel übernommen, neben Bio- und Trockenblumen gibt es auch Vintage-Fundstücke, Karten und Kunst, Geschenke und Dekorationen. Im Keller wird ein Raum für Workshops eingerichtet, auf der Straße soll ein kleiner Gastgarten folgen. Am 19. Oktober 24 findet eine offizielle Feier zur Neu-Übernahme statt.

Im Frühsommer war „Vom Hügel“ übrigens bereits in Graz zu finden: Als einer von mehreren Pop-up-Stores, die unter dem Namen „#schauvorbei“ in der Grazer Herrengasse 10 gastieren.