Generali übersiedelt mit Grazer Zentrale – und nimmt zu Palmers-Absage Stellung

Versicherung verlässt markanten Bau in der Conrad-von-Hötzendorf Straße und übersiedelt – samt Zulassungstelle für Kfz – in die Smart City in Graz. Und: Was man mit „Spitzhaus“ in der Herrengasse plant.