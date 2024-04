„Der Markt und die Preise am Immobilienmarkt sind stabil“, sagt Gerald Gollenz. Der Obmann der Immobilientreuhänder in der Wirtschaftskammer weist dabei auf den neuen, detaillierten Immobilienpreisspiegel für das Jahr 2023 hin. Ein Punkt springt dabei aber ins Auge: „Ich weiß nicht, ob es die Baustelle in der Neutorgasse ist oder die Politik der neuen Koalition in Graz, aber bei den Gewerbemieten in Graz gibt es ein richtiges Problem“, so Gollenz.