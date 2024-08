Schon mehrere Male war die Keramikmarke Motel a Miio mit Pop-up-Märkten zu Gast in Graz. Nun hat man ein eigenes kleines Geschäft in der Sporgasse eröffnet.

Bei Reisen nach Portugal hatten zwei Münchnerinnen Feuer gefangen: Für die bunte Keramik, wie sie im Land an der Atlantikküste von vielen kleinen Herstellern produziert wird. Sie waren auf die Idee gekommen, eigene Designs zu beauftragen und diese in Deutschland zu verkaufen. Die Marke Motel a Miio war geboren – mit laut Angaben der Firma fair und umweltfreundlich in Portugal produzierter Ware.

Bislang setzte man vor allem auf Pop-up-Märkte, um diese zu vertreiben, 2016 folgte das erste Geschäft in München. Auch in Graz war man bereits mehrfach in der Seifenfabrik zu Gast. Doch jetzt eröffnet Motel a Miio am laufenden Band Stores in Deutschland und Österreich – 30 Geschäfte gibt es mittlerweile. Erst letzte Woche eröffnete Düsseldorf, und am heutigen Freitag folgte Graz.

Zu finden ist die Marke in der Sporgasse 11, wo zuvor das Herrenoberbekleidungsgeschäft Armas zu finden war, das kürzlich ein paar Adressen weiter in der Sporgasse gezogen ist. Verkauft werden Schalen, Vasen, Teller und Tassen, aber auch feine Trinkgläser der Marke Joia Glass. Zur Eröffnung gibt es übrigens 20 Prozent Rabatt auf einzelne Teile.

In der Sporgasse hat sich zuletzt auch abseits des Umzugs von Armas einiges getan: Im ehemaligen Sax-Eis (Hausnummer 13) hat Arthur Gelato eröffnet, mit dem Twistcafé gibt es ein neues süßes Café in der Sporgasse 20 und in der Sporgasse 36 ist Offline Retail, ein Caritas-Projekt, eingezogen. Außerdem wurde die Jugendstil-Fassade des Kielhauser-Hauses (Nr. 3) frisch restauriert.