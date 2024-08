Die Sporgasse ist seit vielen Jahren schon die sommerliche Hauptschlagader für Schleckermäulchen: Das fängt ganz oben bei Frozen Yogurt von Yokos an und zieht sich mit dem Eis-Greissler, Softeis von Indie Burger, dauernd gerührtem Konditoreis von Eckhard bis hin zu Valentino Eis aus Deutschlandsberg in der Verlängerung geradeaus am Hauptplatz. In der Färbergasse, gleich um die Ecke, ist natürlich noch eine Filiale der Eisperle daheim.

Eine der Haupt-Anlaufstellen war viele Jahre lang Sax Eis, das im April aber ausgezogen ist und sich nun auf die Eisproduktion mit SaSt und die Zentrale in St. Peter konzentriert. Hier ist jetzt, diese Woche, Arthur Gelato eingezogen, ein Franchise der Eisdielen aus Bratislava. Auch, wenn das Schild noch fehlt, das auf die neue Filiale hinweist, ist der Andrang an den ersten Tagen schon groß: Nicht wenige Neugierige wollen sich durch das neue Angebot schlecken.

Rund 20 Sorten gibt es, von Panna Cotta über Salzkaramell bis Maracuja Sorbet. Darunter auch einige vegane, und sogar zuckerfreie Sorten (Walnuss, DeLafée Schweizer Schokolade) sind dabei. Und auch eine eigene Grazer Sorte hat man im Angebot, „Schloßberg“ besteht aus Mohn, Topfen und einer Marmeladesauce.

Die müssen wir natürlich kosten und werden nicht enttäuscht: Das Eis ist schön cremig, hat eine gute Temperatur und Konsistenz und ist nicht zu süß, nur die Fruchtsauce hätten wir gerne mehr herausgeschmeckt. Auch „Monchéri“ kosten wir, das ist schön schokoladig mit einem Hauch von „Piemont-Kirsche“, auch hier überzeugt die Konsistenz.

Unser Fazit: Mit 2,40 Euro für eine nicht zu kleine Kugel liegt man im Grazer Schnitt und bietet dafür ein überdurchschnittlich gutes Eis. Das Team ist gut gelaunt und flott, bezahlt werden kann derzeit nur bar – noch ist aber nicht offiziell geöffnet. Auch Instagrammer kommen auf ihre Kosten: Jedes Stanitzel bzw. jeder Becher bekommt eine runde Waffel mit Logo oben drauf, wie man es aus dem Kroatien- oder Italienurlaub kennt.