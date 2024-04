Es hat sich ein wenig zugespitzt, nun kommt es tatsächlich zum Abschied: Vor knapp zwei Wochen zeigte sich die Eisfiliale von „Sax“ in der Grazer Sporgasse plötzlich verwaist, „Zu vermieten“ hieß es auf einem Zettel an der Tür. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch gedacht, die Fläche mit einem neuen Pächter weiterhin unter dem Namen „Sax“ zu bespielen – doch nach ergebnislosen Gesprächen gibt man diesen Standort nun doch leider auf, so Hannes Schwar auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. Der Sax-Chef verrät aber zugleich, dass es schon einen Nachfolger für die Sporgasse gibt: Es wird ein Eissalon bleiben, „wir haben die Räume an einen Franchisenehmer von ,Arthur Gelato‘ aus Bratislava vergeben“.