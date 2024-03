Auch wenn sich der Winter nie wirklich anschauen ließ im Großraum Graz – dass nun der Frühling tatsächlich vor der Tür steht, merkt man an einer typischen und kollektiven Handbewegung: mit dem Eisportionierer ins cremige Glück eintauchen, schön aus dem Handgelenk heraus. Ja, die Eissalons in und rund um Graz öffnen sukzessive ihre Pforten. Wie berichtet, hat unter anderen auch Charly Temmel bereits losgelegt – mit den nagelneuen Sorten Schoko-Banane, Bitterschokolade mit Nüssen und Himbeeren sowie Joghurt-Feige. Was ihn mit den Kolleginnen und Kollegen verbindet: Gestiegene Kosten in Sachen Einkauf, Personal und Energie heben auch die Preise für Eiskugeln mehrheitlich an, wenn auch nur marginal.