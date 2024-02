Die frühlingshaften Temperaturen wecken bei Eisliebhabern bereits Ende Februar die Lust auf die erste Waffel, ein Grund mehr für „Eiskönig“ Charly Temmel, die Saison offiziell einzuläuten. Aus diesem Grund lud der Unternehmer am Montagvormittag in seinen Eisladen in der Grazer Herrengasse, um dort die erste Kugel Eis des Jahres 2024 über die Ladentheke zu reichen. „1981 habe ich mich selbstständig gemacht und ich freue mich heute noch gleich wie damals über jeden einzelnen Kunden“, so der „Eiskönig“ in seiner Eingangsrede.