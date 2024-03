Zugegeben, das kommende Wochenende ist nur suboptimal für einen Eis-Test geeignet. Aber wir sind keine Anfänger und können uns auch bei kühlen Temperaturen etwas feines Kaltes schmecken lassen. Nach einem Frühstart der Eisperle, die immer schon im Fasching ihre ersten Salon-Türen öffnet, haben letzte Woche Temmel, Eis Greissler und Harry‘s Ice Cream aufgesperrt, am Freitag folgt Der Eissalon in der Stubenberggasse und in Kürze auch Sax.

Harry‘s in der Zinzendorfgasse hatte sich mit dem vergangenen Sonntag den perfekten Tag für einen Traumstart ausgesucht: Bei warmen Frühlingstemperaturen zogen etliche kleine und große Schleckermäulchen aus, um das erste Eis des Jahres in der Sonne zu genießen. Dabei kommen auch neue Sorten wie Safran-Pinie, Salzburger Nockerln und Almendra Española (spanisches Mandeleis mit Orange und Likör) in die Tüte, um je 2,40 Euro bzw. 1,40 für eine Mini-Kugel.

Harald Schuster, der Namensgeber von Harry‘s, macht seit mittlerweile 33 Saisonen Eis, holen kann man sich die kalte Köstlichkeit in zwei Salons im Univiertel und in der Mariahilfer Straße. Sein Credo: Das Eis wird täglich frisch, regional (die Bio-Milch bezieht man etwa von Mantscha Müch) und saisonal zubereitet.

Das schmeckt man auch, ergibt unser kleiner Eis-Test mit ein paar neuen und ein paar alten Sorten: Fruchtige Sorten wie Himbeere und Erdbeer-Stracciatella schmecken intensiv nach dem jeweiligen Obst, die Salzburger Nockerln überzeugen mit einem fein austarierten Kontrast aus süßem Milcheis und säuerlichen Preiselbeeren, nur bei Safran-Pinie schmeckt man die einzelnen Komponenten etwas zu wenig heraus. Bonus in der Zinzendorfgasse: Hier gibt‘s dank Begegnungszone die schicksten Parklets zum Schlecken in der Sonne. Oder, von uns aus, auch bei Schlechtwetter.