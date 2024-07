Das Haus selbst in der Sporgasse 3 stammt aus dem 16. Jahrhundert, im Jahr 1900 wurde es umgebaut und erhielt eine Jugendstilfassade, die es sonst so in Graz kein zweites Mal gibt. Die Rede ist vom Kielhauser-Haus, wo früher Seifen und Parfüms aus Grazer Produktion verkauft wurden und heute ein heimischer Juwelier modernen Schmuck anbietet. 2020 schreckten aber Altstadtliebhaber auf: Ein ordentliches Stück Putz bröckelte von der historischen Fassade des Altstadtjuwels.