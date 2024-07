Letztlich ging es schneller als gedacht, aber die schönsten und wärmsten Tage im Jahr sollte man sich als Betreiber eines Eissalons naturgemäß nicht entgehen lassen. Also legt am heutigen Montag „Arthur“ in der Grazer Sporgasse ein Soft-Opening hin – in jenen Räumen, die viele Jahre lang zu Sax-Eis gehörten. Doch heuer im Frühjahr beschloss man, diese Flächen an das slowakische Unternehmen namens Arthur als Franchisenehmer abzutreten (wir berichteten). Himbeere-Sorbet, Pistazie, belgische Schokolade und viele weitere Sorten wurden am Montag schon einmal aufgetischt – im „Bermudadreieck“ für Naschkatzen: Denn direkt gegenüber von Arthur ist ja weiterhin Eis-Greissler daheim und nur ein paar Schritte ums Eck, in die Färbergasse hinein, wartet Die Eis-Perle.