Es ist eine ungute Mischung, die so manchen Gästen und Mitarbeitern der Holding Graz das Badevergnügen verleidet: Auf der einen Seite können immer mehr Kinder und Jugendliche nicht schwimmen. Das hindert einige von ihnen aber nicht, sich dennoch ins kühle Nass in den Freibädern zu werfen – um dann im Wasser Probleme zu bekommen. Andererseits nimmt auch die Neigung einiger strafunmündiger Kinder zu, im Bad für Radau zu sorgen. Heuer im April etwa in der Eggenberger Auster.

„Es gab Drohungen gegen andere Badegäste, aber auch gegen unser Personal“, heißt es seitens der Holding. Dazu sei es auch vermehrt zu Vorfällen mit Vandalismus gekommen. Auch im politisch zuständigen Büro von Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) nickt man: „Es sind im Wesentlichen immer dieselben Gruppen, die hier auffällig wurden.“

Nach Randalen: Alterslimit von 12 auf 14 Jahren erhöht

Also haben Holding und Stadt Graz reagiert. Die Lösung, die man sich überlegt hat: Durfte man bislang ab 12 Jahren ohne Aufsicht durch Erwachsene ins Bad, gilt nun das Alterslimit von 14 Jahren. Damit will man beide Problemfelder mit einem Streich fassen: Mit 14 sind die Jugendlichen strafmündig und sollten in der Regel besser schwimmen beziehungsweise das eigene Können besser einschätzen können. Auch der Grazer berichtet darüber.

Es gibt aber Ausnahmen, wie es seitens der Holding heißt: „Der (alleinige) Eintritt ist ab 10 Jahren erlaubt, wenn das Kind einen Freischwimmerausweis, die Mitgliedschaft in einem Schwimmverein, einen Fahrtenschwimmerausweis oder einen Allroundschwimmerausweis vorweisen kann.“

Trotzdem: Der drittstärkste Juli in den Freibädern

Der Zuspruch der Grazerinnen und Grazer ist trotz dieser Debatten enorm: Der heurige Juli ist mit 143.000 Besuchern der drittstärkste Juli überhaupt, nur 2006 und 2007 waren noch besser. Dass der Mai und Teile des Juni ins Wasser fielen, schlägt sich weniger stark nieder, sind diese Monate generell nie so stark besucht. Übrigens: Der bislang stärkste Badetag heuer war der 30. Juni. An diesem Dienstag waren 13.156 Besucher in allen sieben Bädern der Holding Freizeit.