Bei manchen Preisen zieht es einem schon die Badeschlapfen aus: So kann man den AK-Preischeck in den steirischen Bädern zusammenfassen, der am Donnerstag präsentiert wurde. 43 Freibäder und 15 Badeseen in der Steiermark hat die Arbeiterkammer durchleuchtet - das sind die Detailergebnisse: