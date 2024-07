Wenn so heiße Tagen wie diese nach der nächstbesten Abkühlung schreien und nach Alles-locker-vom-Hocker-Auftritten, dann können Anstand und Miteinander schon einen ordentlichen Bauchfleck erleben. Im schlimmsten Fall enden das Ganze gar mit einer Anzeige. Also wollen wir bei allen Sommergefühlen an dieser Stelle an die wichtigsten Spielregeln eines Sommers in Graz erinnern: