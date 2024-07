„Es ist ein Samstag im Juli. Die Sonne strahlt vom Himmel, über 30 Grad. Eine Grazerin beschließt, den Nachmittag mit einem Freund in der oststeirischen Therme Bad Blumau zu verbringen. Ein Bikini-Oberteil hat die 37-Jährige nicht eingepackt, sie schwimmt lieber nur in Badehose – oben ohne. Was sie damit auslöst, hätte sie nicht für möglich gehalten.