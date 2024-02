Schon weit vor Saisonbeginn sorgt eine Badeordnung in Eggersdorf bei Graz für Unruhe. Wie berichtet, mutet die Formulierung im Naturbad Eggersdorf an wie aus einem anderen Zeitalter: „ferner ausgeschlossen“ vom Besuch des Bades sind „Geisteskranke“ und „Epileptiker“. Die Sache rief die Antidiskriminierungsstelle Steiermark auf den Plan. Doch auch nach zwei Schreiben mit der Bitte um Umformulierung fehlte eine Rückmeldung. Die Gemeinde richtete der Kleinen Zeitung am Montag aus, dass man den Absatz ändern werde.