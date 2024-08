Bange Momente am Sonntagvormittag in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Center West in Graz: Kurz nach 9 Uhr hatte ein Mann einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Passanten hatten bereits mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, über die Landesleitzentrale wurden Rettung und Polizei gerufen. Die Polizei war als erste vor Ort, zwei Beamte – darunter ein ausgebildeter Rettungssanitäter – führten die Wiederbelebungsmaßnahmen fort und setzten dabei auch den Defibrillator ein, den die Polizei seit Ende des letzten Jahres in den Streifenwagen mitführt.

Die Schockabgabe war erfolgreich: Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der 79-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung wieder ansprechbar und wurde vom Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert. Der Patient ist aktuell noch in intensivmedizinischer Behandlung, der Zustand ist laut Auskunft der Ärzte stabil, heißt es seitens der Polizei.