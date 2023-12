Zwei Polizisten führten am Montagmorgen ihren mobilen Streifendienst durch, als sie kurz vor elf Uhr einen am Boden liegenden Mann bemerkten. Sie setzten sofort die Rettungskette in Gang und eilten zum Hilflosen. Da der Mann keine Vitalfunktionen aufwies, begannen die Beamtin und der Beamte sofort mit der Reanimation. Dazu verwendeten sie auch den im Streifenwagen mitgeführten Defibrillator.

„Stabil“ ins Krankenhaus eingeliefert

Hinzugezogene Rettungskräfte setzten die bereits begonnene Reanimation fort. Dadurch konnte der 82-Jährige im stabilen Gesundheitszustand in das LKH Graz-West eingeliefert werden. Die Harter Straße musste im Bereich der Haltestelle für die Dauer des Rettungseinsatzes gesperrt werden.