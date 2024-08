Letzten Sonntagvormittag, David Lindbichler ist mit seiner Kollegin auf Streife unterwegs. Als die beiden Polizisten der Inspektion Graz-Liebenau mitbekommen, dass die benachbarte Polizeiinspektion zu einem Notfall beim Flohmarkt in der Tiefgarage des Center West in Webling gerufen werden, beschließen sie, auch hinzufahren. „Wir waren in der Nähe. In der Tiefgarage hat uns dann gleich ein Passant gewunken und uns die Richtung gezeigt“, erzählt der 28-Jährige.