ch habe ehrlich gesagt erwartet, dass das eher zwei zache Tage werden“, erinnert sich Tamara Hatzl an das Gefühl, mit dem sie Ende Jänner zur Bezirksstelle Graz-Umgebung vom Roten Kreuz in Seiersberg-Pirka fuhr. Dort stand ein Kurs für betriebliche Ersthelfer auf dem Programm. Bei ihrem Arbeitgeber hatte sich die 41-Jährige freiwillig dafür gemeldet. Die Überraschung: Anders als bei ihrem letzten Erste-Hilfe-Kurs, den sie mit 18 Jahren für den Führerschein absolviert hatte, warteten in Seiersberg keine trockenen Vorträge auf sie. „Alles wurde interessant vermittelt. Es gab viel Gruppenarbeit, obwohl das natürlich ein ernstes Thema ist, war es sogar lustig. Ich glaube, deshalb ist auch so viel hängen geblieben“, erzählt Hatzl.