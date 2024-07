Es sieht ein wenig aus wie die erste Version der Playstation, das graue Kasterl, das man mittlerweile im Straßenraum schon auf einigen Ampeln entdecken kann. Dahinter verbirgt sich eine Technologie, mit der Fahrzeuge untereinander sowie mit der Verkehrsinfrastruktur (etwa eben Ampeln) kommunizieren können. Die Geräte des Systems C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems, auf Deutsch „Kooperative intelligente Verkehrstechnik“) sollen bis spätestens Ende 2025 in sämtlichen Fahrzeugen der Holding Graz Linien zum Einsatz kommen und so den öffentlichen Verkehr besser fließen lassen. Eineinhalb Millionen Euro nimmt man dafür in die Hand, dazu kommen noch laufende Kosten für die Geräte für die Fahrzeuge, die um 50 Euro pro Stück pro Monat angemietet werden müssen.