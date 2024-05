Kann man auch nach zwei spektakulären Unfällen, in die Grazer Öffis verwickelt waren, für die Lenker in die Bresche springen? Mark Perz tut es – nicht proaktiv, sondern von der Kleinen Zeitung nach den Vorfällen befragt. Und der Holding-Graz-Vorstand schickt voraus, dass er sich bei den Fahrgästen entschuldige, „ich hoffe, alle werden schnell gesund“. Jede Kollision sei „eine zu viel“, er kenne auch noch keine Details zum jeweiligen Unfallhergang, aber: „Bei unserer enormen Fahrleistung ist der Anteil von Vorfällen extrem gering“, so Perz. „Alle Lenkerinnen und Lenker sind Helden des Alltags.“