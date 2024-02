„Fahrscheine, bitte!“: Dieser Satz schreckt Tag für Tag einige Passagiere in Grazer Öffi-Garnituren auf. Eben noch wähnten sie sich auf der sicheren, kostenlosen Seite ... und schon hält ihnen eine Dame oder ein Herr in Zivilkleidung einen Ausweis unter die Nase. Gefolgt von der Bitte um eine nicht freiwillige Spende. Bezahlt der ertappte Fahrgast die Strafe sofort, kostet das Fahren ohne Ticket 105 Euro für Erwachsene und 53 Euro für jene, „die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben“, heißt es in den Bestimmungen der Graz-Linien. Erfolgt die Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt per Erlagschein, erhöhen sich die Beträge auf 135 bzw. 68 Euro. Und: Rührt sich derjenige nicht und ist eine Mahnung fällig, sind es bereits 155 bzw. 78 Euro.