Neulich bei der Diagonale. Ein Festivalgast aus Wien fragt an der Haltestelle fassungslos nach, ob das wirklich sein kann, dass eine Fahrt mit der Bim durch Graz (noch) 3 Euro kostet – während man um 2,40 Euro quer durch Wien mit der U-Bahn fahren kann. Neulich auf Reisen: In New York durchquert man um 2,90 Dollar (2,70 Euro) ganz Manhattan und Queens per Metro. Und in Paris sind es sogar nur 2,15 Euro für eine Fahrt im gesamten Métro-Netz. Wer nur vereinzelt öffentlich unterwegs ist, der fährt in Graz vergleichsweise teuer – 3,10 Euro sind es ab Montag mit der jährlichen Tariferhöhung im Verkehrsverbund Steiermark. Damit landet unser Bundesland an der Spitze in Österreich, auch Spitzenreiter Innsbruck (3 Euro) hat man mittlerweile überholt.