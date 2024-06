Glücklicherweise schlägt es sich nicht in der Kriminalstatistik nieder, dass in Graz am laufenden Band gemordet wird: Mit „Trost & Rath“, dem „Metzger“ und der „SOKO Donau“ entstehen und enstanden gleich drei TV-Krimis in den letzten Wochen an der Mur. Erst gestern gab es einen Einsatz am Mariahilferplatz. Die SOKO-Cops Andreas Kiendl und Martin Gruber ermitteln für die Folge „Acht Sekunden“ (Arbeitstitel) nach einem vermeintlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – dieser entpuppt sich jedoch als kaltblütiger Mord an einer Radfahrerin. Obwohl die in Österreich und Deutschland ausgestrahlte Erfolgsserie „SOKO Donau“ (bzw. in Deutschland „SOKO Wien“) heißt, ist das Filmteam auch an der Mur längst wohlbekannt. Es ist bereits die 30. (!) Folge, die in der Steiermark gedreht wurde, neben Graz ist auch in Leibnitz eine neue Folge entstanden.