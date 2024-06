Die Steiermark etabliert sich immer mehr zum österreichischen Krimi-Hotspot: erst vor Kurzem drehten Schauspieler Michael Ostrowski und Ermittlerkollegin Bea Brocks für die Verfilmung der Servus-TV-Krimireihe „Trost & Rath“ am Grazer Flughafen. Nun trifft sich die internationale Krimi-Szene quer durch das Land. Von 8. bis 13. Juni wird nicht nur auf der Grazer Murinsel gelesen, auch in Buchhandlungen und Biobliotheken in Zeltweg, Frohnleiten, Gratwein-Straßengel, Köflach, Voitsberg, Fernitz-Mellach, Gleisdorf und Gnas warten schaurige Abenteuer. Die Besucher können auch erstmalig in ausgewählten Morawa-Filialen in kriminelle Abgründe eintauchen.