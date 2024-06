Auf den ersten Blick herrscht reger Betrieb wie immer. Bei näherem Hinsehen wird aber rasch klar, dass an diesem Mittwochvormittag im Gastgarten der Bäckerei-Konditorei Hubmann am Leibnitzer Hauptplatz gar nichts ist wie immer. Echt sind hier nur die zahlreichen Kameraleute, Tontechniker und anderen Mitglieder der gut 20-köpfigen Filmcrew. Bei den Gästen an den Tischen oder an der Eisvitrine handelt es sich um Komparsen. Sogar die beiden täuschend echten Polizisten in Uniform sind Laiendarsteller.