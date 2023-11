„Es hat mich darin bestätigt, dass das wirklich meins ist: Ich brauche einfach die Menschen um mich herum, die Liebe und Wärme, die auch sie mir geben“, erzählt Kerstin Pettinger. In etlichen Jobs war die 38-Jährige schon tätig, unter anderem in der Gastro und in mehreren Handwerks- und Dienstleistungsberufen. In den letzten vier Wochen hat sie wie 19 andere beim Orientierungsmonat „Pflege ist mehr“ in vier verschiedene Pflegeberufe, in der mobilen Pflege und in einem Pflegeheim, hineingeschnuppert – eine Erfahrung, die in ihr einen klaren Wunsch geweckt hat: Sie will eine Ausbildung im Pflegebereich beginnen.