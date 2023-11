In der kommenden Landtagssitzung (21. November) soll das „Gesetz über das Dienst- und Besoldungsrecht der Bediensteten des Landes Steiermark und das Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz“ geändert werden. Ziel: Pfleger in Einrichtungen der Sozialhilfe- bzw. der Gemeindeverbände (bzw. Rechtsträger) sollen besser entlohnt werden. Wie eben zuletzt die Kollegen der Spitalsgesellschaft Kages. Die Zulagen werden ebenso umgestellt, betroffen sind davon auch Lehrer und Leiter an Schulen für Pflege-, Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe.