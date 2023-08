Nach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (Kages) bekommt auch das Personal der Medizinischen Universität Graz Gehaltserhöhungen: Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat Rektor Hellmut Samonigg zusätzliche Gelder in der Höhe von 19,2 Mio. Euro zugesagt, um das Gehalt an jenes der Kages anzupassen. "Somit bleiben wir weiterhin konkurrenzfähig", bestätigte Samonigg am Donnerstag Medienberichte.