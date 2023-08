Ab 6. September dreht sich in der Annenstraße 28 die nagelneue "Gesundheitsdrehscheibe" der Stadt Graz. Diese Einrichtung, die in dieser Form laut Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) "einzigartig in Österreich ist", soll ein niederschwelliges - und kostenloses - Beratungsangebot sein. "Als Verbindung zwischen Allgemeinmedizinern, sozialen Einrichtungen und der lokalen Bevölkerung". Letztlich werden elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - darunter Pflegefachkräfte, Psycho- wie Physiotherapeuten und Sozialarbeiter - den Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen. In drei Behandlungszimmern. Bei chronischen Erkrankungen genauso wie bei Suchtkrankheiten, aber auch bei allgemeinen Fragen zu einem gesunden Lebenstil.