Rund 60 Standorte betreibt die steirische Hotelgruppe Jugend- und Familiengästehäuser, kurz Jufa, im In- und Ausland. Im Bezirk Liezen ist man mit acht Beherbergungsangeboten an sieben Orten – in Schladming, den drei Ausseerlandgemeinden, Donnersbachwald, auf der Planneralm und in Admont – besonders stark vertreten. Schon bald werden es aber nur mehr sieben Angebote an sechs Orten sein, denn wie Ende letzter Woche bekannt wurde, schließt das Jufa Hotel Schloss Röthelstein mit Ende Oktober seine Pforten.