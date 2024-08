Eine spannende Herausforderung, „die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und nicht immer im Büro angewurzelt zu sein“ - das ist, was den Tourismus für Noemi Szauter so besonders macht. Die 39-Jährige ist seit Juni die neue Direktorin des Jufa-Hotels Schloss Röthelstein in Admont. Seit sieben Jahren lebt die gebürtige Ungarin, die nach dem Besuch einer zweisprachigen Tourismusschule Kommunikation und Medienwissenschaft studiert hat, schon in der Region. Dorthin gezogen haben sie „die wunderschöne Umgebung, die vielen Wandermöglichkeiten und die freundliche Gastronomie“, wie sie erklärt.