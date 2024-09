Vor Kurzem kündigte die Jufa-Hotelgruppe die Schließung von fünf Standorten an (wir berichteten). Betroffen ist unter anderem das Jufa Hotel in Pöllau. Dort trafen die schlechten Nachrichten überraschend ein, habe man doch Anfang August noch feierlich die „BeeWild“-Kampagne gestartet und über Standortentwicklung nachgedacht. „Die Entscheidung war keine leichte“, verkündet Jufa-Geschäftsführer Gerhard Wendel in der offiziellen Presseaussendung. Um das Überleben aller erfolgreichen Standorte in der Jufa-Gruppe zu sichern, müsse man aber die unwirtschaftlichen schließen.