Eine Ausbildung im Pflegebereich zu machen, das ist der große Traum der Nepalesin Astar. Nachdem sie ein Jahr als Au-pair bei einer Familie in Mitterberg-Sankt Martin verbracht hat, sollte dieser Traum in Erfüllung gehen. Dazu kam es allerdings nicht, am Dienstag musste sich Astar auf den Rückweg in ihr Heimatland machen. Und das trotz bester Jobaussichten, sogar ein konkretes Angebot hatte die 25-Jährige schon in der Tasche.