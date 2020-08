Facebook

Der Talbach-Wasserfall ist Khavarys Lieblingsplatz: „Dort schwimmen die Sorgen einfach weg.“ © Veronika Höflehner

Die Voraussetzungen für Hossein Khavary waren von Anfang an schwierig. Er wächst als sechstes Kind einer Flüchtlingsfamilie in der iranischen Hauptstadt Teheran auf. Seine Eltern gehören der Hazara, einer ethnischen Minderheit an, die in Afghanistan nicht erwünscht ist.