Die Cafés sind geschlossen, Graz ist leergefegt © Jürgen Fuchs

Langsam, aber doch kommt durch die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus das öffentliche Leben in der Steiermark zum Stillstand. Wir halten Sie den ganzen Tag über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden. Die Entwicklungen vom Montag können Sie in unter diesem Link detailliert nachlesen.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 147.

in der Steiermark liegt bei Das erste Corona-Todesopfer in der Steiermark - eine Frau (Jahrgang 1944), ist an Multiorganversagen gestorben. Bundesweit gibt es bis dato vier Todesopfer.

- eine Frau (Jahrgang 1944), ist an Multiorganversagen gestorben. Bundesweit gibt es bis dato vier Todesopfer. Regierung verhängt Ausgangsbeschränkungen für alle Österreicher . Die Häuser dürfen im Prinzip nur noch zum Arbeiten, für Lebensmitteleinkäufe oder für Hilfe anderer verlassen werden. Darüber hinaus sollen auch Spaziergänge gestattet sein, sofern diese alleine oder im Familienverbund (Personen, die in einem Haushalt leben), gemacht werden - das Kanzleramt appelliert, dies aber nur in dringenden Fällen zu tun. Es drohen hohe Strafen.

. Die Häuser dürfen im Prinzip nur noch zum Arbeiten, für Lebensmitteleinkäufe oder für Hilfe anderer verlassen werden. Darüber hinaus sollen auch Spaziergänge gestattet sein, sofern diese alleine oder im Familienverbund (Personen, die in einem Haushalt leben), gemacht werden - das Kanzleramt appelliert, dies aber zu tun. Es drohen hohe Strafen. Die steirische Polizei setzt bei der Einhaltung der Ausgangsbeschräunkungen noch auf Aufklärung



setzt bei der Einhaltung der Ausgangsbeschräunkungen Es herrscht Versammlungsverbot , Restaurants sind gänzlich zu

, sind gänzlich zu Das Gesundheitstelefon 1450 ist in der Steiermark völlig überlastet . Die Nummer 1450 ist für Menschen vorgesehen, die Symptome haben! Allgemeine Fragen: Tel. 0800 555 621 .

. Die Nummer 1450 ist für Menschen vorgesehen, die Symptome haben! Allgemeine Fragen: . Das steirische Kriseninterventionsteam hat auch eine Gesprächshotline eingerichtet (15 bis 21 Uhr): 0664-85 00 224



hat auch eine Gesprächshotline eingerichtet (15 bis 21 Uhr): Nur wenige Unter-14-Jährige nutzen die Betreuung in den steirischen Schulen. In mehr als der Hälfte der Schulen kam zu Wochenbeginn gar kein Kind.

Die aktuellen Ereignisse im Live-Artikel:

8.55 Uhr: Wie soll man mit seinen Kindern die Zeit ohne regulären Schulunterricht überbrücken? Der steirische Schulpsychologe Josef Zollneritsch rät, auch zu Hause die gewohnte Einteilung von Lernzeit am Vormittag und Freizeit am Nachmittag beizubehalten: "Wenn es jetzt auch keinen regulären Unterricht gibt, so sollte die Zeit doch zum Üben und Vertiefen des Gelernten genutzt werden. Die Kinder werden von den Schulen mit Übungsmaterial versorgt, die geleisteten Arbeiten fließen in die Mitarbeitsnote ein. Es sollte also ein gewisser Ernst bei der Sache sein." Die aus der Schule bekannte Länge der Lerneinheiten werde ohne anwesenden Lehrer möglicherweise nicht einzuhalten sein, dennoch sollten Eltern ihre Kinder dabei unterstützen die bisherige schachbrettartige Struktur mit gut abwechselnden Fächern und Pausen beizubehalten.

8.43 Uhr: Die Isolation macht kreativ. So bietet der steirische "Backprofi" Christian Ofner jetzt Online-Backkurse an. Die Teilnahme ist kostenlos:

8.30 Uhr: Laut den Analysen der Ages und der TU Graz ergibt sich derzeit folgendes Verbreitungsbild: In Österreich beträgt der Zeitraum bis zur Verdoppelung der Covid-19-Fälle aktuell drei Tage. Pro Tag wächst sie um 26,2 Prozent. Die effektive Reproduktionsrate des Virus liegt derzeit bei 1,44 (ein Infizierter steckt im Durchschnitt 1,44 weitere Personen an).

8 Uhr: An dieser Stelle noch einmal eine Übersicht darüber, welche Einrichtungen geöffnet sind und welche geschlossen (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

Geschäfte, Gastro & Co Was alles offen bleibt: Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien, Fleischhauer

Drogerien

Apotheken

Geschäfte, die medizinische Produkte und Heilbehelfe anbieten

Gesundheits- und Pflegedienste

Verkaufsstellen von Tierfutter

Agrarhandel

Tankstellen

Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung

Banken

Post und Telekommunikation

Lieferdienste (Amazon, DHL & Co)

Handyshops

Reinigung/Hygiene

Öffentlicher Verkehr

Trafiken und Zeitungskioske

Wartung kritischer Infrastruktur

Notfall-Dienstleistungen Was geschlossen ist: Restaurants, Gasthöfe, Hotels (mit Ausnahme der Gästebeherbergung)

Bierstuben, Weinstuben, Eissalons, Kaffeehäuser

Buffets, Konditoreien

Bars, Diskotheken, Nachtklubs

Schuh- und Textilgeschäfte

Buchhandel

Elektrogeschäfte

Sportartikelhändler

Baumärkte

Friseure

Fußpflege

Fitnessstudios

Opernhäuser, Theater, Museen

die meisten Kinos

Universitäten und Hochschulen

Büchereien und Bibliotheken

Schulen (Betreuung für Unter-14-Jährige aufrecht)

7.45 Uhr: Die Gesamtzahl der in der Steiermark positiv getesteten Personen erhöhte sich am Montagabend um 33 Erkrankte auf insgesamt 147. Die meisten Fälle gibt es in Graz, gefolgt vom Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Das Land Steiermark verzichtet künftig auf die Bekanntgabe der jeweiligen Geburtsjahre bei den Infizierten: "Es passiert immer häufiger, dass mehrere Personen mit dem gleichen Geschlecht und Geburtsjahrgang aus einem Bezirk getestet werden. Wir wollen nicht, dass getestete Personen, die noch auf die offizielle Mitteilung ihres Testergebnisses warten, durch unserer Veröffentlichung oder jene der Medien ihr vermeintliches Testergebnis erfahren", wurde begründet.

Man wolle weiterhin die Öffentlichkeit so zeitnah wie möglich über die Zahl der neuen bestätigten Fälle informieren. Da man aber gleichzeitig verhindern wollen, dass bei getesten Personen eine Verunsicherung entsteht, bevor ihnen ihr persönliches Testergebnis mitgeteilt wurde, sei es notwendig, auf die Nennung der Geburtsjahrgänge zu verzichten.

7.30 Uhr: Herausfordernd in Zeiten der Corona-Krise ist auch die Versorgung der vielen Tiere in der Tierwelt Herberstein. Homeoffice ist da nicht möglich.

7.20 Uhr: Auf ihrer neuen Facebook-Seite veröffentlicht die Leobener Kochexpertin Eva-Maria Lipp Rezepte zum „Kochen in Krisenzeiten“.

7.12 Uhr: So funktioniert die Zusammenhalt-Hotline. Die Solidarität in Zeiten der Coronakrise ist groß: Für die Zusammenhalt-Hotline der Stadt Graz haben sich bereits 300 Ehrenamtliche gemeldet - großteils Studenten.

7.05 Uhr: Im LKH Rottenmann wurde eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet. Im Diakonissenspitals Schladming läuft "Akutbetrieb". Ramsau am Dachstein wurde ja wie berichtet vom Bürgermeister abgeriegelt - jetzt findete keine Kontrolle mehr an den Landesstraßen statt, aber weiter gesperrte Gemeindestraßen. „Ich weiß, dass eine solche Sache nicht in den Händen der Gemeinde liegt, ich habe nur versucht, meine Bevölkerung zu schützen“, sagt Bürgermeister Ernst Fischbacher. „Ich habe die Bezirkshauptmannschaft gebeten, eine Verordnung zu erlassen. Wenn ich schriftlich bekomme, dass ich die Einwohner nicht schützen darf, werde ich die erlassene Verordnung zurücknehmen."

7 Uhr: Inhaltlich geschlossen verabschiedet der Landtag heute ein Gesetz, um die Gemeinderatswahlen vom 22. März auf einen neuen Termin zu verschieben. Nicht ohne Grund: Es muss unbedingt die rechtliche Basis für die aufgeschobenen Gemeinderatswahlen geschaffen werden.

Und weil es nicht oft genug wiederholt werden kann, Hände waschen ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich und andere vor der Infektion zu schützen.

