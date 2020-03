In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Ein Ölofen hörte am Dienstagvormittag nicht mehr zum Brennen auf. Drei Wehren rückten aus, um zu helfen. Verletzt wurde niemand.

Drei Wehren waren im Einsatz © Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Hafendorf

Zu einem Einsatz in Kapfenberg wurden am Dienstagvormitag, dem 17. März, gleich drei Feuerwehren angefordert. In einem Mehrparteienhaus ist ein Ölofen nicht zu brennen aufgehört, weshalb die Kameraden verständigt worden sind. "Wir haben den Ofen kontrolliert abbrennen lassen und gewartet, bis er abgekühlt war", heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Kapfenberg-Stadt, die den Einstaz leitete.