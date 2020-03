In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Mit Stand Dienstag 13 Uhr gab es im Bezirk 29 Corona-Infektionsfälle, 851 Personen sind in häuslicher Quarantäne. Das LKH Hartberg bleibt weiter geschlossen, Entscheidung über Zeitpunkt der Öffnung sei noch offen. Entgegen Gerüchten sei eine Abriegelung des Bezirks laut BH kein Thema.

Das Corona-Krisenteam der Bezirkshauptmannschaft rund um Amtsärztin Susanne Obermayer © Bezirkshauptmannschaft

Nach der Stadt Graz ist der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld jene Region in der Steiermark mit den meisten Corona-Krankheitsfällen. Laut aktuellem Stand, Dienstag 13 Uhr, gibt es im Bezirk 29 am Coronavirus erkrankte Personen. Vor wenigen Stunden, um 9 Uhr, waren es noch 28. Darüber informierte die Bezirkshauptmannschaft in einem Info-Blatt.