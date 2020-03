In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Er kam mit einer leichten Verkühlung aus dem Skiurlaub zurück und drängt in Stockholm darauf, einen Test auf COVID-19 machen zu dürfen. Nun ist er in Quarantäne.

In zwei schwedischen Zeitungen berichtete der Radiologe, dass er sich in Schladming angesteckt habe © Screenshot

Zwei schwedische Zeitungen berichten vergangene Woche von Olle Stigwall (63), dem Chefradiologen in der Stockholmer St.Göran-Klinik. Er sei vergangene Woche aus dem Skiurlaub in Schladming heimgekehrt und wurde positiv auf den Coronavirus getestet. Wo genau in der Region sich der Mann befand, war aus dem Artikel nicht ersichtlich.