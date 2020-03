In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei kontrolliert in der Stadt und im Bezirk Leoben die Ausgangsbeschränkungen © Sujet: Markus Traussnig

Bis auf wenige Ausnahmen hält sich die Bevölkerung im Bezirk Leoben gut an die Ausgangseinschränkungen, ist aus Polizeikreisen zu hören. In den meisten Fällen genüge es, die Menschen auf der Straße, die sich noch in einer Gruppe befinden, darauf hinzuweisen, dass sie aufgrund der geltenden Sicherheitsmaßnahmen Abstand halten beziehungsweise am besten überhaupt daheim bleiben sollten. Die meisten Menschen würden diesen Anweisungen schnell und problemlos Folge leisten.