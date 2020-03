In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Rüsthäuser sind "Sperrzone" geworden © Helmut Steiner

Per Dienstanweisung hat der Landesfeuerwehrverband Steiermark (LFV) detaillierte Handlungsanweisungen an alle Feuerwehren zum Coronavirus herausgegeben. Oberstes Ziel aller Maßnahmen ist es, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren zu erhalten, wie Feuerwehrpressesprecher Thomas Meier unterstreicht. Der Betrieb in den Feuerwehrhäusern ist auf das notwendige Minimum reduziert. "Das heißt: keine Übungs-, Schulungs- und auch keine Verwaltungstätigkeiten", erläutert Meier. Es gibt nur den Einsatzdienst.