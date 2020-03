In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die Polizei im Bezirk Liezen ist mit allen Kräften im Corona-Einsatz. Nennenswerte Probleme wären bisher nicht aufgetreten, nur in den beliebten Ausflugszielen Ramsau am Dachstein und Altaussee habe es mehrere Einsätze gegeben, um Spaziergänger aufzuklären.

Die Polizei ist in diesen Tagen mit allen Kräften quer durch den Bezirk unterwegs © (c) Fuchs J�rgen (Fuchs Juergen)

Mit mehr als vollem Personaleinsatz ist die Polizei im größten Bezirk Österreichs im Einsatz um die behördlichen Auflagen zur Corona-Krise zu überwachen. In der besonderen Situation herrscht nämlich bei der Exekutive nicht nur komplette Urlaubssperre, zusätzlich wurde auch junge Beamte in Ausbildung in den Bezirk zurückbeordert um hier Dienst zu tun.