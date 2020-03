In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leere Schanigärten, leere Straßen. Die Ausgangsbeschränkungen zeigen Wirkung, wie das Bild aus Feldbach zeigt. © Thomas Plauder

Dienstag, 17. März, die Feldbacher Innenstadt zeigt sich wie breits am Tag davor menschenleer. Hatten am Montag die Cafes und Gasthäuser noch bis 15 Uhr geöffnet und zumindest vereinzelt noch Gäste, so sind seit Dienstag die Gastronomiebetriebe allesamt geschlossen.