Weitere Infektionen im oberen Ennstal "Dunkelziffer der Fälle ist hoch"

Eine weitere Infektion im Umfeld der Kellnerin am Hauser Kaibling wurde am Nachmittag bekannt. 30 Personen befinden sich insgesamt in Quarantäne. Die Bezirkshauptmannschaft arbeitet indes auf Hochtouren.