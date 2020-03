In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

In Bärnbach will die Gemeinde die Kassierer in den Supermärkten schützen und lässt an den Kassen Plexiglasscheiben installieren.

DIe Mitarbeiter des Bauhofs halfen beim Zusammenbauen der Schutzwände © Heimo Kos

Um die Angestellten in den Bärnbacher Supermärkten zu unterstützen, hat sich die Gemeinde Bärnbach etwas einfallen lassen. Plexiglasscheiben sollen Kassierer vor einer eventuellen Corona-Infektion durch Kunden schützen. „Diese Menschen sorgen dafür, dass wir während der Krise gut versorgt sind. Wir haben nicht verstanden, warum Supermarktketten in dieser Hinsicht bis jetzt noch nicht reagiert haben“, so Bürgermeister Jochen Bocksruker. Am Montagabend sei die Idee für die Schutzmaßnahmen aufgekommen. „In der Gemeinde tüfteln wir derzeit ständig an Ideen, um den Leuten unter die Arme zu greifen. In diesem Fall haben wir uns gedacht, dass wir einfach selber Hand anlegen.“