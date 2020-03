Ramsau Land hebt eigenmächtige Abriegelung auf

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Ramsau ist gleichsam wieder geöffnet. Die Maßnahmen von Bürgermeister Fischbacher wurden am Dienstagnachmitag per Bescheid allesamt aufgehoben. Abseits rechtlicher Gründe wurde ein "politischer Flächenbrand" befürchtet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bergrettung kontrollierte am Montag die Gemeindestraße nach Rössing © KK

Der Ramsauer Bürgermeister Ernst Fischbacher hatte am Sonntagabend eine Reihe von Verfügung erlassen: von der freiwilligen Ausgangssperre über den beschränkten Fahrplan der Verkehrsbetriebe bis zur (Beinahe-)Sperre aller Zufahrtsstraßen in den Ort. Es gab strikte Kontrollen, auch die Polizei wurde zu Hilfe geholt.

Anlass: Eine mit dem Coronavirus infizierte Frau des Bezirks war in der Arztpraxis in der Ramsau positiv getestet worden.