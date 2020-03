In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

© Kalle Kolodziej - Fotolia

Die Steirer Albin Wiesenhofer und Manuela Pojer arbeiten seit vielen Jahren im Seniorenbereich und erzählen, was sich jetzt durch Corona in den Seniorenheimen abspielt: die Bewohner dürfen ihre Zimmer nicht mehr verlassen und keine Besuche empfangen, um die Ansteckungsgefahr zu verhindern. Auf unbestimmte Zeit wird es in den Seniorenhäusern keine Kulturveranstaltungen/Musikveranstaltungen mehr geben, und die ältere Generation hat als Tor zur Kultur und Welt hauptsächlich nur das Radio und das Fernsehen.