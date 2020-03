Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pflegeheime sind zum Schutz der Bewohner für Besucher geschlossen © EXPA/ Stefanie Oberhauser

"Die Situation ist extrem fordernd für alle, die in diesem Bereich arbeiten", berichtet eine Krankenschwester. Sie ist in einem Murtaler Pflegeheim beschäftigt und möchte anonym bleiben. "Es wäre gut, wenn sich die Angehörigen wenigstens an das Besuchsverbot halten würden. Auch wenn es nicht leicht ist. Manche marschieren einfach an uns vorbei, das war erst gestern wieder der Fall", so die Pflegekraft. Generell sei die Stimmung angespannt. "Im Pflegebereich zu arbeiten ist immer anstrengend. Aber die jetzige Situation macht es noch schwerer." Zu der Belastung gesellt sich die Angst vor einer Ansteckung - und der Verbreitung des Virus im Heim. "Die Bewohner haben Angst und wir ebenso. Jeder weiß um die Folgen, wenn das Virus auf engem Raum ausbricht." Selbst in ihrer Freizeit schotten sich die Mitarbeiter des Heims so gut es geht ab, achten noch stärker als sonst auf Hygiene.